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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı

28 Haziran 2025, Cumartesi 08:56
Ataşehir'de sanayi sitesinde çıkan ve bir otelin otoparkındaki araçlara da sıçrayan yangında çok sayıda araç hasar gördü.

İçerenköy Mahallesi'ndeki Bostancı Sanayi Sitesi Kılıç Sokak'ta hurdaya ayrılmış araçların çekildiği alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde tamir için bekleyen diğer otomobiller ile bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan hemen sonra otomobillerin yanmaya başladığını tespit etti.

Polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

AA

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