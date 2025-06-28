"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

28 Haziran 2025, Cumartesi 11:31
Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 47 ilde, ormanlara giriş yasaklandı.

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esaslarının da değerlendirildiği komisyonlarca sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Ormanlara giriş yapılamayacak iller

Türkiye genelinde 1 Mayıs itibarıyla ormanlara girişin yasaklandığı iller ve tarihler şöyle:

Karadeniz Bölgesi

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Marmara Bölgesi

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

Ege Bölgesi

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

Doğu Anadolu Bölgesi

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İç Anadolu Bölgesi

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

AA

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor

    İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" alarm

    Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu

    "Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"

    İsrail’den yardım kuruluşu istismarı

    Sınırlar güvenliyse uyuşturucu nereden geliyor?

    Nagazaki Belediye Başkanı’ndan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki

    Papa silâhlanmayı sert dille eleştirdi - Filistin devletini tanımak “tabu” değil

    Gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor

    RTÜK’ten 4 kanal ve 2 dijital platforma ceza - UYSAL: KARAR KABUL EDİLEMEZ

    Sosyal medya kullanımı günlük 30 dakikayı geçmemeli

    Kapanan işyerlerinde rekor artış

    KPSS maratonu başladı

    AB Zirvesi: Gazze'deki insani durum kabul edilemez

    ABD ile Çin anlaştı

    Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesi talebi reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor
    Genel

    "Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"
    Genel

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı
    Genel

    Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı
    Genel

    İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" alarm
    Genel

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
    Genel

    Elazığ'da düzenlenen Bediüzzaman Paneline davetlisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.