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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu

28 Haziran 2025, Cumartesi 08:45
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD'ye yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceği açıklamasının ardından Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi çalışmalarını "derhal durdurduğunu" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamada, Hamaney'in Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıların benzerlerinin "tekrarlanabileceğine" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Son birkaç gündür yaptırımları kaldırmak ve İran'a "tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı" vermek için çalıştığını belirten Trump, "Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenme ifadeleriyle karşılaştım. Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmalarımı derhal durdurdum." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın "dünya düzeninin akışına" geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde işlerin Tahran yönetimi için "daha da kötüye gideceğini" belirtti.

İranlı yöneticiler için "Her zaman çok öfkeli, düşmanca ve mutsuzlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Bunun onlara ne kazandırdığına bakın; geleceği olmayan, yanmış, havaya uçmuş bir ülke, yok olmuş bir ordu, korkunç bir ekonomi ve etraflarında ölüm var." ifadesini kullandı.

İran lideri Hamaney, son açıklamasında, İran'ın "zafer kazandığını ve misilleme olarak ABD'nin suratına tokat attığını" ifade etmişti.

Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıyı kasteden Hamaney, "Bu eylem gelecekte tekrarlanabilir." demişti.

Hamaney, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını önemsiz göstererek, saldırının İran'ın nükleer programını "tamamen ve tümüyle ortadan kaldırdığını" iddia eden Trump'ın durumu "abarttığını" kaydetmişti.

Trump, nükleer üretime devam etmesi durumunda İran'ı "kesinlikle" vuracaklarını belirtti

ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer üretime devam etmesi halinde "kesinlikle" yeniden saldıracaklarını açıkladı.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Tahran yönetiminin mevcut nükleer kapasitesini endişe verici seviyede zenginleştirmesi durumunda İran’a yeniden saldırıp saldırmayacakları sorusuna "Kesinlikle." yanıtını verdi.

Trump, İran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) veya başka saygın bir kurum tarafından denetlenmesini desteklediğini belirterek, Tahran’ın yeni bir nükleer çalışmaya geri döneceğini "sanmadığını" söyledi.

"Nükleer program için bir trilyon dolar harcadılar, hepsi boşa gitti" diyen Trump, ABD’nin dünyanın en gelişmiş ekipmanlarına sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın, ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ve İsrail'e yönelik füze saldırılarını hatırlatan Trump, "Eğer darbe yediysen gerçeği söylemelisin. İsrail de darbe aldı. İkisi de bu saldırıları atlattı ve durumu kontrol altına almak için harika bir zamandı." ifadelerini kullandı.

İran için "Bitkin durumdalar." diyen Trump, "İsrail ile pazarlık yaptım. İkisi de bu sorunun çözülmesini istedi ve harika bir iş çıkardık." dedi.

Trump, İran’ın şu anda nükleer konusuna odaklanmadığını belirterek, "Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Onlar yarını düşünüyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Trump, başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma sürecinde olduklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Çin ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra başka ülkelerle de ticaret anlaşması yapma sürecinde olduklarını belirterek, ancak gelecek 1-2 hafta içinde ülkelere "tarife mektupları" göndereceklerini bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hangi ülkelerle ticaret anlaşmasının yakın olduğuna dair soru üzerine Trump, "Çin ile bir anlaşma yaptık, muhtemelen 4 ya da 5 farklı ülkeyle anlaşma yaptık ve başka anlaşmalar da yapma sürecindeyiz." diye konuştu.

Trump, ancak 200'den fazla ülke olduğunu ve bunların hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söyledi.

Hindistan ile de bir anlaşmaya varacaklarını kaydeden Trump, bu ülkede ticaret engellerinin tamamen kalkmasını istediklerini anlattı.

Trump, "Çok güzel şeyler yapıyoruz ve ülkelerle iyi geçiniyoruz ama bazıları hayal kırıklığına uğrayacak çünkü tarife ödemek zorunda kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

90 günlük tarife erteleme süresinin dolacağı tarihin kesin olup olmadığı sorulan Trump, "Ne istersek yapabiliriz. Uzatabiliriz de kısaltabiliriz de. Ben kısaltmak isterim. Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 25 ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterdim." dedi.

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın, eylüldeki İşçi Bayramı'na kadar ülkenin büyük ticaret ortaklarıyla anlaşmaları tamamlamayı umduğuna dair ifadelerinin hatırlatılması üzerine yöneltilen soruya net bir cevap vermekten kaçındı.

"Bitcoin, dolar üzerindeki baskıyı azaltıyor"

Şimdiden yüz milyarlarca dolar tarife geliri elde ettiklerini ve enflasyonun düştüğünü belirten Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam etti.

Trump, "Tek sorunumuz Fed'de ne olup bittiğini anlamayan biri var. Faiz oranını düşürse harika olurdu çünkü çok daha ucuza borçlanabilirdik." ifadesini kullandı.

"Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi düzenlemesine dair soruya da yanıt veren Trump, "4 Temmuz tarihi önemli ama her şeyin sonu değil. Ancak mümkünse o zamana kadar bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Trump, kripto varlıklara yönelik de ülkede "çok güzel" bir kripto endüstrisi oluşturduklarını, eğer ABD buna sahip olmasaydı Çin ya da başka bir ülkenin sahip olacağını savundu.

Son dönemde pay piyasalarında düşüş yaşandığında kripto varlıkların ve Bitcoin'in daha az düştüğünü öne süren Trump, "İnsanlar Bitcoin'in dolar üzerindeki baskıyı azalttığını söylüyor. Bu ülkemiz için harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.

AA

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