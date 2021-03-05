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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Sudan federal sisteme geçecek

05 Mart 2021, Cuma 10:47
Yeni hükümet sistemi sınırların, merkezi ve bölgesel yönetimlerin yapılarının ve yetkilerinin belirleneceği Sudan yönetim sistemi konferansının ardından yürürlüğe girecek.

Sudan'da geçiş dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, federal bölgesel hükümet sistemine geçişi öngören bir kararname imzaladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Burhan, federal bölgesel hükümet sisteminin kurulmasıyla ilgili 2021 tarihli 6 numaralı anayasa kararnamesi çıkardı.

Açıklamada federal yönetime geçişin, 2020'de Güney Sudan'da hükümet ve silahlı hareketler arasında imzalanan Cuba Anlaşması ile çelişmeyecek şekilde bölgelerin sayıları, sınırları, yönetim yapıları ve yetkilerini düzenleyen Sudan yönetim sistemi konferansının ardından uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Yeni yönetim sistemine geçişle ilgili yapılacak konferansın tarihi ve yeri belirtilmezken ilgili mercilere gerekenin yapılması talimatı verildi.

Sudan, 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle yapılan barış anlaşması gereğince çıkarılan bu kararnameyle 18 eyaletten oluşan mevcut sistemin yerine 8 bölgeye dayanan federal yönetim sistemine geçiş yapacak.

Egemenlik Konseyi üyesi Muhammed Hasan et-Teayişi, 26 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, geçiş hükümeti ile silahlı hareketlerin imzalayacağı nihai barış anlaşmasının 8 bölgeye dayalı federal bir hükümet sistemine onay verdiğini ifade etmiş, halihazırda 18 olan eyalet sayısını 8 bölgeye düşürecek anlaşmanın, “bölgelerin gerçek yetki ve yönetimlere sahip ve yurttaşlar arasındaki hakların vatandaşlık esaslarına dayalı olmasını” sağladığı ve bunların tamamının bir sonraki anayasada güvence altına alınacağını ileri sürmüştü.

Barış anlaşmasının imzalanmasından sonraki 6 ay içinde bölgeler arasındaki sınırların, merkezi ve bölgesel yönetimlerin yapılarının ve yerel hükümet yetkililerinin belirleneceği egemenlik ve idare konulu bir konferans düzenleneceğini kaydeden Teayişi, anlaşmanın ülkede savaşa yol açan kalkınma ve kaynakların paylaşılmasıyla ilgili yanlışları düzelteceğini savunmuştu.

Sudan'da, Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması 31 Ağustos 2020'de Cuba'da paraf atılmış, 3 Ekim'de ise kesin anlaşma sağlanmıştı.

AA

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