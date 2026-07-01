Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پرده آلتنده خاطر و خياله گلمه‌ين نورڭ فتوحاتلرى اولويور. Nurdan Katreler Perde altında hatır ve hayale gelmeyen Nur’un fütuhatları oluyor. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 454

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