01 Temmuz 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
پرده آلتنده خاطر و خياله گلمهين نورڭ فتوحاتلرى اولويور.
Nurdan Katreler
Perde altında hatır ve hayale gelmeyen Nur’un fütuhatları oluyor.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 454
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