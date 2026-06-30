Yaz Kur'ân kursları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Yaz Kur'ân Kursları programının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir İl ve ilçe müftülükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimler, yaz dönemi boyunca ülke genelindeki cami ve kurs merkezlerinde düzenlenecek. Başvurular 13 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Veliler, ilgili müftülükler veya kurs merkezleri aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kurslarda 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarına özel içerikler sunulacak. Böylece öğrencilerin yaş seviyelerine uygun eğitim almaları hedefleniyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.