Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’dan güçlü demokrasi ve güçlü hukuk çağrısı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin daha güçlü bir hukuk sistemine ve demokrasi anlayışına ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “ekonomi, hukuk, güvenlik, istihdam ve yeni anayasa” tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin daha güçlü bir hukuk sistemine ve demokrasi anlayışına ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Samsun’da yerel basın temsilcileriyle North Point Otel’de düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti’nin vatandaşın gerçek gündemine odaklanan siyaset anlayışını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Bu sistem ülkeyi çıkmaza sürükledi

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren DP lideri Uysal, 16 Nisan referandumunun ardından güçler ayrılığı ilkesinin zayıfladığını ve devlet yönetiminin tek merkezde toplandığını savundu. Bu durumun siyasi, ekonomik ve toplumsal meseleleri derinleştirdiğini ifade eden Gültekin Uysal, yeni anayasa tartışmalarının da iktidarın mevcut yapısını güçlendirmeye yönelik bir girişim olabileceği yönünde kaygı taşıdıklarını dile getirdi. Ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Genel Başkan Uysal, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmek yerine toplumun alım gücünü zayıflattığını öne sürdü. Resmi ekonomik verilere yönelik güven problemine dikkat çeken Uysal, kamu kurumlarının bağımsızlığının zarar gördüğünü savundu.

Siyasi rekabet adil şartlarda yürütülmeli

Samsun’un yerel haber sitesi Hedef Halk’ta yayınlanan haberde Uysal, yargı süreçlerinde tarafsızlığın korunmasının önemine vurgu yaparak, siyasi rekabetin adil şartlarda yürütülmesi gerektiğini söyledi. Muhalefetin önünü daraltan uygulamaların demokrasiye zarar verdiğini savunan Uysal, Demokrat Parti’nin yeni anayasa tartışmalarına mevcut şartlarda destek vermeyeceğini belirtti. Türkiye’nin daha güçlü bir hukuk devleti, bağımsız kurumlar ve demokratik standartlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gültekin Uysal, partilerinin merkez sağ siyasetin köklü geleneğini yeniden toplumla buluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Haber Merkezi