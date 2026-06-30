Emekli ve dar gelirli zam istiyor

AKP’nin Sakarya kampında emekli ve dar gelirlinin maaş artışı talebi öne çıkarken, EYT ve Emekliler Federasyonu da refah payı ve insanca yaşayacak gelir istedi.

AKP’nin Sakarya’da düzenlediği istişare kampında en çok ekonomi ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin başlıklar gündeme geldi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, il teşkilatları sahadan gelen talepleri milletvekilleri ve bakanlara aktardı. Ekonomi başlığında özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşların maaşlarının artırılması ile üreticilere verilen desteklerin güçlendirilmesi talebi öne çıktı. Ekonomi yönetiminin ise maaş iyileştirmelerinin bütçe açığını artırabileceği gerekçesiyle konuya temkinli yaklaştığı belirtildi. Kampta “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin genel desteğin güçlü olduğu, ancak sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği ifade edildi. TBMM tatile girmeden önce bu konuda bir yasa teklifinin Meclis’e sunulması beklentisi dile getirildi.

Açlık sınırına mahkûm etmeyin

EYT ve Emekliler Federasyonu’ndan Emekliler Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, emeklilerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilerek, en düşük emekli aylığının 50 bin liraya çıkarılması, kök maaş uygulamasının kaldırılması, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve EYT, Bağ-Kur ile 5 bin prim günü kapsamındaki mağduriyetlerin giderilmesi istendi. EYT ve Emekliler Federasyonu, Emekliler Haftası dolayısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamada 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin şunlar kaydedildi:

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin eleştirildiği açıklamada, “Bağımsızlığını yitiren, talimatlı, şaibeli TÜİK’in makyajlı enflasyon oranını değil, insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz. Refah payı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adil olmayan TÜİK’in açıkladığı rakamlarla vatandaşın pazarda, markette ve mutfakta yaşadığı gerçekler arasında artık kapanmayacak kadar büyük bir uçurum oluşmuştur” denildi.

Haber Merkezi