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30 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Irak’la 53 yıllık petrol anlaşması sona erecek

30 Haziran 2026, Salı
ABD-İran savaşıyla Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tıkanıklık sebebiyle alternatif rotalardan biri olarak öne çıkan Irak petrolünün Batı pazarlarına açılan kapılarından biri olan Kerkük-Ceyhan hattında 53 yıl önce imzalanan petrol anlaşması 27 Temmuz 2026’da sona erecek.

Bu tarihten sonra yeni bir anlaşma imzalanmazsa Irak’tan petrol akışı duracak. Enerji yönetimi, yeni anlaşmayla ilgili henüz bir mutabakatın söz konusu olmadığını belirtti. Söz konusu anlaşmanın ilgili maddesi gereğince, anlaşmanın sona erdirilmesi için bir yıl önceden tarafların yazılı bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu yönde bir bildirimin yapılmaması durumunda anlaşma kendiliğinden beş yıl daha uzuyor. Mevcut anlaşma, 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Ankara - Anka

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