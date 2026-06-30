Çocukları böyle kandırıyorlar

Uzmanlar, çevrim içi oyun platformlarının yasa dışı bahis şebekeleri tarafından çocuklara ve gençlere ulaşmak için kullanıldığına dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Adlî Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, oyun sırasında karşılaşılan bağlantı, hediye vaadi veya para kazanma tekliflerinin risk taşıyabileceğini söyledi. Kırık, bazı şebekelerin kullanıcılara ücretsiz oyun parası, hediye kartı, özel ekipman ya da ödül vaat ederek yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yapabildiğini ifade etti. Hukukçu Sabri Canbolat ise oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması ve dijital varlıkların satılması ya da aktarılması durumunda tazminat sorumluluğunun doğabileceğini belirtti. Canbolat, mağdurların Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabileceğini, hesap hareketleri, giriş kayıtları, e-posta bildirimleri ve platform yazışmalarının delil niteliği taşıyabileceğini söyledi. Haber Merkezi

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