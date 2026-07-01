Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen sözünü açığa vursan da, vurmasan da birdir. Şüphesiz ki O gizli olanı da bilir, onun daha gizlisini de.

Tâhâ Sûresi: 7

HADİS:

Kadere iman tevhid inancının nizamıdır. Allah’ı bir bilen ve kadere iman eden kişi şüphesiz kopmaz bir kulpa sarılmıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 2948-