01 Temmuz 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sen sözünü açığa vursan da, vurmasan da birdir. Şüphesiz ki O gizli olanı da bilir, onun daha gizlisini de.
Tâhâ Sûresi: 7
HADİS:
Kadere iman tevhid inancının nizamıdır. Allah’ı bir bilen ve kadere iman eden kişi şüphesiz kopmaz bir kulpa sarılmıştır.
Camiü’s-Sağir, No: 2948-
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