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1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

01 Temmuz 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen sözünü açığa vursan da, vurmasan da birdir. Şüphesiz ki O gizli olanı da bilir, onun daha gizlisini de.

Tâhâ Sûresi: 7

HADİS:

Kadere iman tevhid inancının nizamıdır. Allah’ı bir bilen ve kadere iman eden kişi şüphesiz kopmaz bir kulpa sarılmıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 2948-

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