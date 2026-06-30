Taha Akyol: Bu nasıl hukuk?

Hukukçu yazar Taha Akyol, NATO Zirvesi öncesi 174 kişinin “eylem yapma ihtimaline” dayanılarak tutuklanmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki tutuklama şartlarını taşımadığı halde gerçekleştirildiğini belirterek bunun ağır bir hukuk ihlâli olduğunu söyledi.

Akyol, somut delil bulunmamasına rağmen verilen tutuklama kararlarının yargının siyasallaştığını gösterdiğini savundu. “Bu nasıl hukuk?” başlıklı yazısında Akyol şunları söyledi: “Silah, bomba? Yok… İllegal örgütle ilişkiye dair doküman? Yok… Eylem hazırlığını gösteren bulgular? Yok… Peki, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesindeki “Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretler” var mı? Hayır yok, hiç söz konusu değil. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 33. Maddesindeki “Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler” de yok, hiç söz konusu değil. Ama tutukluyor, içeri atıyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 392

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.