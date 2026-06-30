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30 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Ukrayna: Rusya'nın Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

30 Haziran 2026, Salı 10:02
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Dnipro kentine füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 5 kişinin öldüğünü aktaran Zelenskiy, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca Zaporijya'da bir minibüse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, her iki kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun ayrıca Sumi, Harkiv, Çernigiv ile Odessa ve Herson bölgelerine de saldırılar düzenlediğini bildiren Zelenskiy, "Bu Rus terörüne karşı mücadele etmek çok önemli." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın, gece saatlerinde ülkeye fırlattığı 180 SİHA'dan 82'sinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

AA

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