Fransa’dan ’bağımsız Filistin’ çağrısı

Fransa ve Umman, Hürmüz Boğazı’nın şartsız olarak seyrüsefere açılması ve geçiş hakkına bağlı kalınması çağrısında bulunarak, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini yineledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın yaklaşık 40 yıl aradan sonra bir Umman Sultanı tarafından Fransa’ya gerçekleştirilen ikinci ziyaretin (kendisinin ilk ziyareti) sonunda iki ülke ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride, Hürmüz Boğazı’nın yeniden (tam anlamıyla) seyrüsefere açılmasının gerekliliği vurgulanarak, deniz hukuku uyarınca transit geçiş hakkı da dahil olmak üzere, şartsız ve kısıtlamasız seyrüsefer özgürlüğüne bağlı kalınması gerektiği ifade edildi. Orta Doğu barış sürecine de değinilen ortak bildiride, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan güçlü destek kararlılıkla vurgulandı. AA

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