Hür sivil toplum şart

Gazeteci Yusuf Kaplan, güçlü ve hür sivil toplumun hem gençliğin manevî gelişimi hem de Türkiye’nin istikbali açısından vazgeçilmez bir teminat olduğunu ifade etti.

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de son yıllarda sivil İslâmî oluşumların zayıflamasının gençlik ve toplum üzerinde önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Sivil İslâmî oluşumların geçmişte çeşitli hatalar yaptığını da ifade eden Kaplan, buna rağmen bu yapıların toplum açısından vazgeçilmez bir fonksiyon icra ettiğini belirtti. “Her ne sûretle olursa olsun İslâmî sivil oluşumları hem daha bir İslâmîleştiremezsek hem de güçlendiremezsek bu ülkede İslâm’ın varlığı da tehlikeye düşer” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin manevî temeli İslâm’dır

Genç nesiller arasında ahlâkî çözülme, sekülerleşme ve yurt dışına yönelme eğilimlerinin arttığını ileri süren Kaplan, bu gelişmelerin toplumun manevî yapısını zayıflattığını söyledi. Türkiye’nin tarihî ve manevî temelinin İslâm olduğunu ifade eden Kaplan, “Eğer Türkiye İslâm’ı kaybederse bu ülke elimizden gider” sözleriyle manevî değerlerin muhafazasının önemine dikkat çekti.

Gençliğin meselesi sadece ekonomi değil

Kaplan, bugün gençler arasında görülen manevî boşluk, hedonizm, bireyselleşme, aidiyet duygusunun zayıflaması ve yurt dışına yöneliş gibi eğilimlerin yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanamayacağını; kültürel ve manevî bağların zayıflamasının da bu süreçte etkili olduğunu kaydetti.

Sivil toplum güçlendirilmeli

Sivil yapılarda görülen yanlışların, bu alanın daraltılmasına değil; meşveret, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle daha da güçlendirilmesine vesile olması gerektiğini vurgulayan Kaplan, güçlü ve hür sivil toplumun hem gençliğin manevî gelişimi hem de Türkiye’nin istikbali açısından vazgeçilmez bir teminat olduğunu ifade etti.

İSTANBUL YENİ ASYA - NİHAT ORHAN