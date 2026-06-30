İran ve ABD, teknik görüşmelere başlayacak - İran: İsrail Lübnan’dan şartsız çekilsin

İran ve ABD’nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran’da Katar’da görüşme planladı. Diğer bir ABD’li yetkili de her iki tarafın da “şimdilik” saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre’de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için “gemilerin serbestçe hareket edebileceğini” söyledi.

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İran: İsrail Lübnan’dan şartsız çekilsin

İran, İsrail'in Lübnan'dan şartsız çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'dan şartsız çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi ve ABD'nin, Tel Aviv'i saldırılarını durdurmaya ve Lübnan'dan çekilmeye zorlaması gerektiğini söyledi. Bekayi, "ABD'nin Siyonist rejimi Lübnan'ın tüm bölgelerine yönelik her türlü saldırı ve askerî operasyonu durdurmaya zorlamak için gerekli tüm tedbirleri almasının zorunlu olduğunu vurguluyoruz" dedi.