Sudan için ateşkes çağrısı

Aralarında İngiltere, Almanya, İspanya, Kanada ve Avustralya’nın yer aldığı 25 ülke, Sudan’daki sivillere yönelik sistematik şiddet haberleri ve uluslararası insancıl hukuk ihlâllerini kınadı.

Avrupa’dan 23 ülke, Avustralya ve Kanada Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, “İmzacılar, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Faşir’i ele geçirmesi sırasında ve sonrasında sivillere karşı devam eden sistematik şiddet haberlerinden, Kuzey Darfur ve Kurdufan’da çatışmaların tırmanmasından ciddi şekilde endişe duymaktadır” ifadesi yer aldı. Açıklamada, sivillerin kasten hedef alınması, etnik motivasyonlu toplu katliamlar, çatışma kaynaklı cinsel şiddet, açlığın “savaş silâhı” olarak kullanılması ve insanî yardımın engellenmesinin, uluslararası insancıl hukukun ciddî ihlâli olduğuna işaret edildi. AA

