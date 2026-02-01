Suriye'de anlaşma bilmecesi

ŞAM YÖNETİMİ "KADEMELİ ENTEGRASYON SAĞLANACAK" DERKEN, SDG TARAFINDAN İSE"ORDU KÜRT BÖLGESİNDEN ÇEKİLECEK" AÇIKLAMASI GELDİ.

Suriye yönetimi ile YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanırken, taraflardan gelen çelişkili mesajlar dikkat çekti. Şam, anlaşmanın devlet kurumlarıyla tam entegrasyonu hedeflediğini duyururken; SDG kanadı, Suriye ordusunun Kürt bölgelerine girmeyeceğini savunuyor. Bu tablo, sahadaki uzlaşmanın sınırları ve uygulanma biçimine dair belirsizlikleri gündeme getirdi.

Şam yönetimi: Haseke ve Kamışlı’ya girilecek

Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırarak Şam yönetimi ile YPG’nin, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu. Bu kapsamda “temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda” anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Anlaşmada entegrasyon vurgusu

Anlaşmada ayrıca, “bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG’ye bağlı üç tugayı içeren bir askerî tümen oluşturulması, Aynularab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı” kaydedildi. Bunun yanı sıra anlaşmanın, YPG’nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını da kapsadığı aktarıldı.

Yerinden edilenler geri dönecek

Suriye’deki Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün güvence altına alınması konusunda da tarafların uzlaştığı bildirildi. Anlaşmanın, Suriye topraklarının birliğini sağlamayı, hukukun uygulanmasını ve ilgili taraflar arasında işbirliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Şam - aa

Abdi: Ordu Kürt bölgesinden çekilecek

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle varılan anlaşmayı değerlendirdi. Suriye ordusunun hiçbir Kürt bölgesine girmeyeceğini belirten Abdi, devletin hiçbir kademesinde görev almayacağını söyledi.Abdi, Kürt bölgelerinin idarî yönetiminin bölge halkı tarafından yürütüleceğini, mevcut yönetimlerin görevlerine devam edeceğini söyledi.

Anlaşmanın özünün Kürt bölgelerinin korunması olduğunu vurgulayan Abdi; idarî, askerî ve güvenlik alanlarında bu durumun güvence altına alındığını aktardı. Merkezi Şam yönetimi ile yapılan anlaşmanın uygulanmasına pazartesi başlanacağını açıklayan Abdi, Şam’dan Kuzey Suriye’ye gelecek heyetin güvenlik değil, idarî konular için geleceğini belirtti.

Haber Merkezi

Barrack: Dönüm noktası

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan kapsamlı ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Barrack, anlaşmanın Suriye’nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrara giden yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Barrack, “Ortak amaç ruhu içinde, her iki taraf da cesur adımlar attı: Suriye hükümeti anlamlı kapsayıcılık ve haklar sundu; Kürt toplulukları ise katkılarını onurlandıran ve ortak iyiliği ilerleten birleşik bir çerçeveyi benimsedi. Bu gelişmeler birlikte, kurumların yeniden inşasının, güvenin tesisinin, yeniden yapılanma için hayatî yatırımların çekilmesinin ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın güvence altına alınmasının yolunu açıyor” dedi.

Haber Merkezi

DEM: Kararları destekliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki kapsamlı ateşkes ve entegrasyon anlaşması konusunda ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Suriye’de Şam Yönetimi ve SDG arasında bir anlaşma sağlanmasını memnuniyet verici bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz. Anlaşmanın sağlanması için çaba gösteren ülkelere, kurumlara, şahsiyetlere, halklara teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren tüm dünyada duyarlılık gösteren, sokaklara çıkan insanların direnişini selamlıyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması için DEM Parti olarak kararlı dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Rojava’nın iradesi bizim için esastır. Bize düşen, aldıkları kararları desteklemektir. Onların müzakere eğilimini ve masadaki duruşlarını kutluyoruz”

Ankara - Anka