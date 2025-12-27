"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

27 Aralık 2025, Cumartesi 12:31
Arap ülkeleri, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) saldırıyı kınayarak Suriye ile dayanışma mesajı verdi.

 

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınayarak terör ve aşırılığın her türlüsünü reddettiklerini ve ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Riyad yönetimi, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadığını ve Suriye hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Bakanlık, ibadethanelerin hedef alınmasının ve sivillerin korkutulmasının kesinlikle reddedildiğini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadığını, Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Amman yönetimi, Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan tüm terör eylemlerini reddettiklerini bildirdi.

Filistin

Filistin yönetimi, saldırıyı kınayarak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, şiddet ve terörün her türlüsünün reddedildiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yayımladığı mesajla saldırıyı kınayarak, Suriye yönetimine ve halkına taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Avn, Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Dışişleri Bakanlığı, Humus'ta bir camiyi hedef alan terör saldırısını "en sert ifadelerle" kınadığını açıkladı.

Açıklamada, güvenlik ve istikrarı hedef alan her türlü terör eyleminin reddedildiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınayarak terör ve şiddetin tüm biçimlerine karşı olduklarını ifade etti.

Açıklamada, ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Humus’taki camiye yönelik terör saldırısını kınayarak Suriye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Manama yönetimi, sivillerin ve ibadethanelerin hedef alınmasının reddedildiğini kaydetti.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak terör, şiddet ve aşırılığın her türlüsünü reddettiklerini açıkladı.

Bakanlık, bu tür eylemlerin bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığını belirtti.

Afganistan

Afganistan, Suriye’nin Humus ilinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıyı kınayarak Şam yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yayımladığı açıklamada, Humus'taki cami saldırısını "en sert ifadelerle" kınadıklarını belirterek, Suriye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

"İstikrardan rahatsız olan çevreler''

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" ifade etmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Ezher Kurumu, Suriye'deki cami saldırısını kınayarak "karanlık planlara" karşı birlik çağrısı yaptı

Mısır’daki Ezher Kurumu, yayımladığı yazılı açıklamada, Humus'ta bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camisi’ni hedef alan hain terör saldırısını en sert ifadelerle kınadığını duyurdu.

Açıklamada, cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırıda çok sayıda masum insanın şehit olduğu ve yaralandığına dikkat çekildi.

Bunun, insan hayatının dokunulmazlığına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, aynı zamanda ibadethanelerin kutsallığını ve dokunulmazlığını hedef alan ağır bir ihlal olduğu ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin merhamet, din, insanlık ve ahlak değerlerinden tamamen koptuğu, insan hayatını hiçe sayarak toplumların güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bir anlayış sergilediği kaydedildi.

Suriyelilere mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin birlik ve dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, ülkenin güvenliğini ve istikrarını hedef alan, halkın birliğini bozmayı amaçlayan karanlık plana karşı birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ezher açıklamasında ayrıca, bu büyük tehlike karşısında tek yürek olunmasının önemine işaret edilerek, saldırıda ölenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

AA

