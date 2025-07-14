Merz: İsrail'in Gazze'de yaptıklarından ''haftalardır'' hoşnut değilim

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması planına karşı çıktı.

Merz, ARD televizyonunun geleneksel yaz röportajı programında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merz, Tel Aviv'in "insani yardım kenti" projesiyle ilgili soruya, "Gazze Şeridi'nde İsrail hükümetinin uygulamalarından haftalardır hoşnut değilim." ifadeleriyle cevap verdi.

Hoşnutsuzluğunu defalarca dile getirdiğini belirten Merz, bu konuları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğünü kaydetti.

Filistin meselesinde Amerikalılarla birlikte iki devletli bir çözüme ulaşılabileceği umudunu vurgulayan Merz, "Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olma hakkı var. Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananlar ise kabul edilemez." dedi.

Almanya Başbakanı Merz, ABD gümrük vergilerinin ülkesinin ekonomisini derinden etkileyeceğini söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) için açıkladığı yüzde 30'luk gümrük vergilerinin uygulamaya konulması durumunda bunun ülkesinin ekonomisini derinden etkileyeceğini belirtti.

Merz, ARD televizyonunda yaptığı açıklamada, "Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, ekonomi politikası konusundaki çabalarımızın büyük kısmını geri plana atabiliriz çünkü bu her şeyi gölgede bırakacak ve Alman ihracat ekonomisini derinden etkileyecektir." dedi.

Bu büyüklükte gümrük vergilerinin uygulanmamasını sağlamak için seyahatler yaptığına değinen Merz, "Bunun için iki şey gerekiyor: Avrupa Birliği'nde birlik ve Amerikan Başkanı ile mantıklı görüşmeler." diye konuştu.

Merz, 1 Ağustos'a kadar kalan 2,5 haftanın bir çözüme ulaşmak için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerçekten yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.