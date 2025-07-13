ABD-Arizona'daki orman yangını 24 saat içinde 20 kat büyüdü

ABD'de, Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan Büyük Kanyon civarında çıkan orman yangını, 24 saat içinde neredeyse 20 kat büyüdü.

NBC News'in haberine göre, Büyük Kanyon Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde 1000 dönümden yaklaşık 20 bin dönüm alana yayıldı. "White Sage Yangını" olarak adlandırılan yangın nedeniyle, bölgede bulunan 500 park ziyaretçisi tahliye edildi. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. AA

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