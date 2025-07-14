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14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Cemil Aksoy Ağabeyi ebedi aleme uğurladık

14 Temmuz 2025, Pazartesi
Düsseldorf Nur Cemaatinin saff-ı evvel Nur kahramanlarından Cemil Aksoy Ağabey Hakkın rahmetine kavuştu.

RAMAZAN GEVREK - KÖLN - ALMANYA

Cemil Aksoy Ağabeyin, Avrupa Nur Cemaatinin ilk mülk medresesi olan Düsseldorf medresesinin temini ve inşaası için maddî- manevî büyük emeği geçmişti. Cemil Ağabey sağlık problemleri sebebiyle son yıllarda derslerimize iştirak edemiyordu.

Solingen şehrinde yaşayan Cemil Ağabey 12 Temmuz Cumartesi sabahı ruhunu Rahmana teslim etti.

Aramızdan ayrılışının boşluğunu daima hissedeceğimiz Cemil Ağabeye Allah’tan rahmet diliyor, Aksoy Ailesine, sevenlerine ve cemaatimize taziyelerimizi sunuyoruz.

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  • Hüseyin İlhan

    14.7.2025 08:32:17

    Ne bahtiyar bir ağabeyimiz.Dünya ahiretin mezrasıdır.Hakikatine muvafık emek ve sayini iman ve kur'an davası için değerlendirip inşaallah eebdi hayatta rabbimizin rızasına muvafık yaşamanın ,rabbimiizn rızasına nail olmanın bahtiyarlığı ile göçtü bu fani dünyadan. Rabbim kabrini pürnur,mekanını cennetülfirdevs eylesin.Ailesine,cemaatimize rabbim sabrı cemil versin.

Risale-i Nur Külliyatı

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