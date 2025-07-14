Cemil Aksoy Ağabeyi ebedi aleme uğurladık

Düsseldorf Nur Cemaatinin saff-ı evvel Nur kahramanlarından Cemil Aksoy Ağabey Hakkın rahmetine kavuştu.
RAMAZAN GEVREK - KÖLN - ALMANYA
Cemil Aksoy Ağabeyin, Avrupa Nur Cemaatinin ilk mülk medresesi olan Düsseldorf medresesinin temini ve inşaası için maddî- manevî büyük emeği geçmişti. Cemil Ağabey sağlık problemleri sebebiyle son yıllarda derslerimize iştirak edemiyordu.
Solingen şehrinde yaşayan Cemil Ağabey 12 Temmuz Cumartesi sabahı ruhunu Rahmana teslim etti.
Aramızdan ayrılışının boşluğunu daima hissedeceğimiz Cemil Ağabeye Allah’tan rahmet diliyor, Aksoy Ailesine, sevenlerine ve cemaatimize taziyelerimizi sunuyoruz.