Yaz Kur’ân kursu büyük ilgi görüyor

Bursa Yeni Asya Derneği bu yaz da güzel bir hizmete ev sahipliği yapıyor.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı Okulların tatile girmesiyle başlayan “yaz Kur’ân kursu eğitimi,” Ramazan Oruç Hocanın idaresinde, büyük gayretler ve fedakârane çabalarla devam ediyor. Ragıb Doğan, Enes Uluç, Musa Kocaalan kardeşlerimizin de ihtiyaç halinde yardımcı oldukları kursta, her gün ikramlarla, ara yarışmalarla, güler yüzle çocuklarımız okumaya, öğrenmeye teşvik ediliyor. Öğrenci velilerinin de memnuniyetlerini belirttikleri kurs, tatil boyunca sürecek. İlgililer, şahs-ı maneviye destek vermek isteyen ağabey ve kardeşlerin maddî manevî katkılarının beklendiğini belirtiyor. Bursa - Yeni Asya

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