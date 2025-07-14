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14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Millet ne olup bittiğini öğrenmek istiyor - Süreç merakla bekleniyor

14 Temmuz 2025, Pazartesi 08:01
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLÂH BIRAKACAĞINI AÇIKLAMASI VE SONRAKİ GELİŞMELER 85 MİLYON TARAFINDAN MERAKLA TAKİP EDİLİYOR. VATANDAŞ, YENİ SÜREÇTE NELERİN YAŞANACAĞINI ÖĞRENMEK İSTİYOR.

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İSTANBUL - YENİ ASYA

ÇIKIŞ YOLU HUKUK VE ADALETTE

12 Eylül 1980 darbesinin beslediği adaletsiz zeminde ortaya çıkan PKK terör örgütünün açtığı yaraların sarılmasının ancak hukuk, adalet ve demokrasi ile mümkün olduğu belirtilirken; Türkiye'nin bu yönde adımlar atması gerektiği hatırlatılıyor.

SÜREÇ, AÇIK VE ŞEFFAF OLMALI

Yeni süreçte neler yaşanacağı, bundan sonraki gelişmelerin neler olacağı merak konusu. Sürecin TBMM zemininde, açık ve şeffaf olması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve ciddiyetle yürütülmesi tavsiye ediliyor. Millet, süreç sonunda yeni bir hayal kırıklığı ile karşılaşmak istemiyor.

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Cevap bekleyen sorular

Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma açıklamasının ardından gözler, sürecin nasıl şekilleneceğine çevrildi; vatandaşlar gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyor.

PKK terör örgütünün yaklaşık 40 yıl süren silahlı eylemlerinin ardından yaptığı “silah bırakma” açıklaması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca vatandaş, sürecin nasıl işleyeceğini, atılacak adımların hangi zeminde ve hangi ilkelerle yürütüleceğini merak ediyor. 12 Eylül 1980 darbesinin beslediği adaletsiz zeminde ortaya çıkan PKK terör örgütünün açtığı yaraların sarılmasının ancak hukuk, adalet ve demokrasi ile mümkün olduğu belirtilirken; Türkiye’nin bu yönde adımlar atması gerektiği hatırlatılıyor. 

Süreç açık ve şeffaf olmalı

Yeni süreçte neler yaşanacağı, bundan sonraki gelişmelerin neler olacağı merak konusu. Sürecin TBMM zemininde, açık ve şeffaf yürütülmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi ve ciddiyetle yürütülmesi tavsiye ediliyor. Sürecin içeriği, hedefleri, aşamaları ve nihai sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlanmadığı takdirde, geçmişte yaşanan güven kaybının yeniden tekrarlanabileceğine dikkat çekiliyor. Kamuoyunda oluşan temel beklenti, “sürecin sonunda ne olacağı” değil, “süreç boyunca nelerin olacağı”nın bilinmesi yönünde.

Cevap bekleyen sorular var

12 Temmuz 2025 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’daki İstişare ve Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, PKK’nın silah bırakma sürecine dikkat çekerek, “47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir” dedi. Erdoğan, bu sürecin bir “al-ver” anlaşması olmadığını, AKP, MHP ve DEM Parti iş birliğiyle yürütüleceğini açıkladı. Ancak sürecin kapsamı, yöntemi ve hedefleri konusunda net bir çerçevenin çizilmemesi dikkat çekti.

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Demokrasi ve hukuk hatırlatması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi bir grubun dün Süleymaniye’de silah bırakmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Fransa, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) yaklaşık 30 üyesinin 11 Temmuz 2025’te Kuzey Irak’taki Kürdistan Özerk Bölgesi’nde silahsızlanma törenini memnuniyetle karşılıyor. Bu tören, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının ve PKK’nın 12 Mayıs 2025’te kendini feshedip silahlı mücadelesine son verme açıklamasının ardından gerçekleşti. Fransa, PKK’nın feshedilmesinin devam etmesini, fiili ve doğrulanabilir olmasını, şiddetin kesin bir şekilde sona ermesini ve demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı kapsayıcı bir siyasi sürecin önünü açmasını umuyor” açıklamasını yaptı.

Ankara - Anka

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Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki sorunun sürüyor
BM Güvenlik ve Emniyet Birimi: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü
Europol: Terör örgütü PKK, terör finansmanı için Avrupa'da para toplamayı ve terörist devşirmeyi sürdürüyor
BM: Terör örgütü PKK/YPG, 2024 yılında Suriye'deki 286 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı
Europol: Terör örgütü PKK, Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor

 

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Yorumlar

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  • Hüseyin İlhan

    14.7.2025 08:36:28

    1-ADANA MUTABAKATI gibi milletimizin,din kardeşleirmizin menfaatine olan bir sulh ve kardeşlik antlaşmasını BOP Eşbaşkanı yaptılar diyerek bozanalrın. 2-Madem barış,terörsüz TÜRKİYE diyorlar,öyle ise daha 15-20 ay evvel iftira,çamur atma kasedi ile bu teröristlerle beraber,KANDİL-PKK-DEM diyerek iftira kasedi olduğu ortaya çıkınca'Gençleirmizin kıvrak zekasının ürünü,diyerek sahiplenenlerin sözlerinde ne doğru-dürüstlük ne de halisane niyatleri olduğuna inanılmaz. 3-Terörsüz TÜRKİYE veya herhangi bir yerde önce hukukun üstünlüğü,hak'ka riayet ve illada ADALET ile icra etmek vardır.İktidarda bunlar olmadığına göre yine ne hıyanetlikler peşinde olduğunu göreceğiz.

Risale-i Nur Külliyatı

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