Suudi Arabistan yasakları gevşetiyor

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan umre ziyaretleri ve Hac konusunda henüz yeni bir karar almayan Suudi Arabistan pazar gününden itibaren yasakları gevşetmeye başlıyor.

Resmi haber ajansı SPA içişleri bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, salgının yayılmasını önlemek için 3 ay önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı pazar günü yerel saatle sabah 6'da itibaren kaldırılacak ve ekonomik faaliyetler yeniden başlayacak. Öte yandan umre ve hac ziyaretleri, uluslararası uçuşlar ve 50'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinliklerle ilgili yasaklar devam edecek. Umre ziyaretleri tamamen durdurulurken hac ziyaretlerine sınırlı sayıda izin verilmesi bekleniyor. Euronews Türkçe

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