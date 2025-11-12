"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Tahran’da su, karneyle dağıtılıyor

12 Kasım 2025, Çarşamba
İran’da uzun süredir devam eden kuraklık, başkent Tahran’ı ciddî bir su krizine sürüklüyor. Şiddetli kuraklık sebebiyle yetkililer, Tahran’daki suyu karneyle dağıtmaya başladı.

Pezeşkiyan: Yağmur yağmazsa Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

 

Ülke, son 60 yılın en sert kuraklığıyla karşı karşıya bulunuyor, büyük barajların seviyesi kritik düzeye düştü. Tahran’ı besleyen ana barajların kapasitesi, 10 milyondan fazla nüfusa hizmet etmesine rağmen yüzde 5 seviyesinde kaldı. New York Times’ın haberine göre; kısa vadede bir çözüm görünmediği için bazı yetkililer halkı yağmur duasına çağırıyor.

