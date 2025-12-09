"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar büyüyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

09 Aralık 2025, Salı 11:23
Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken çatışmalarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kamboçya basınındaki haberlere göre yetkililer, yaptığı açıklamada, Tayland askerlerinin sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, son iki gün içinde düzenlenen saldırılarda 7 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayland basını ise gece boyunca süren çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Önceki gün yaşanan bir diğer ölümle, Tayland tarafında ölen askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Böylece çatışmalarda toplam can kaybı 10'a yükseldi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Tayland'ın Ubon Ratchathani eyaletinde, güvenlik gerekçesiyle bazı hastanelerin boşaltıldığı bildirildi.

Sınırda yeniden alevlenen çatışmalar, bölgede geniş çaplı bir tahliyeye yol açtı. Sınır köylerinde yaşayan binlerce kişi, güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Çok sayıda kişinin geceyi geçici sığınaklarda geçirdiği belirtildi.

Her iki taraf da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu öne sürdü.

Temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana iki ülke arasında yaşanan bu son gerilim, en ciddi çatışma olarak değerlendiriliyor.

İki ülke arasında yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların, dün sabah yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin öldüğünü ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin öldüğünü, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

Liderlerin mesajları

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dün sabah başlayan çatışmalara ilişkin açıklamasında, hükümet görevlilerinin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığını belirtmişti.

Manet, "Tüm bakanlıklardan, kurumlardan, yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından, bu zor dönemde, ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise ülkeyi savunmak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların devam edeceğini bildirmişti.

Ülkesinin "şiddet" istemediğini savunan Charnvirakul, "Tayland'ın hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadığını ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla tolere etmeyeceğini tekrarlamak isterim." demişti.

⁠Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi ölmüştü.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 290
