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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

“Ülkem Gazze’de soykırım yapıyor” - Alman Bakan: İsrail’in yaptığı “organize terör”dür

03 Ağustos 2025, Pazar 11:10
İsrailli yazar David Grossman, yıllarca bu kelimeyi kullanmaktan kaçındığını ancak artık derin bir acıyla ve kırık bir kalple ülkesinin Gazze’de “soykırım” yaptığını söylemek zorunda olduğunu belirtti.

Yazar Grossman, “Gazetelerde okuduklarımdan, gördüğüm görüntülerden, orada bulunan insanlarla konuştuktan sonra, bu kelime bir çığ gibi, bir kere ağızdan çıktı mı büyüyor, daha çok yıkım ve acı getiriyor.” dedi. Grossman uzun bir süredir İsrail hükümetine muhalifliğiyle biliniyor.

Haber Merkezi

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İsrail’in yaptığı “organize terör”dür

İsrail’e resmî ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, temasları kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri doğusundaki et-Tayyibe beldesini ziyaret etti.

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıları yerinde inceleyen Wadephul, “Tayyibe ve diğer bölgelerdeki yerleşimci saldırıları, münferit olaylar değil, organize terör ve sivillere karşı işlenen suçlardır. Bu saldırılar soruşturulmalı ve durdurulmalıdır.” ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail ordusunun bu saldırıları engellemediği, hatta bazı durumlarda saldırılara ortak olduğu yönündeki raporların Berlin yönetimini ciddi şekilde endişelendirdiğini belirtti.

Ramallah-aa

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Bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı sistematik açlık politikasının bir sonucu olarak 17 yaşındaki Filistinli çocuk Atıf Ebu Hatır, yetersiz beslenme yüzünden can verdi.

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre, yalnızca 25 kilo ağırlığındaki Atıf, ciddi yetersiz beslenme ve şiddetli açlık sebebiyle Gazze şehrindeki Uluslararası Hilu Hastanesinde vefat eti.

Gazze-aa

AA

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