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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü

03 Ağustos 2025, Pazar 18:12
İstanbul-Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü.

İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü.

Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

 

İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, çökme sırasında vatandaşların kaçışması çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA

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