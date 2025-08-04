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4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 kişi öldü, çok sayıda kayıp var!

04 Ağustos 2025, Pazartesi 10:04
Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 55 kişi öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen ili açıklarında kötü hava şartları nedeniyle bir tekne alabora oldu.

Ebyen'in Zincibar ilçesi Sağlık Müdürü Abdulkadir Bacmil, yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısının 55'e çıktığını, ölenler arasında bir Yemenlinin de bulunduğunu bildirdi.

Ölenlerin tamamının defnedildiğini, teknede 100'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğunu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu belirten Bacmil, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik kaynakları, Yemen'in güneyindeki Ebyen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, 20 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ​​​​​​​

AA

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