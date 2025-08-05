Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turlarındaki muhtemel rakipleri kurayla belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi. Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)-Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak. Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Eşleşmeler şu şekilde: Şampiyonlar yolu Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya) Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) Lig yolu Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika) Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu kurası da çekildi. Organizasyona play-off turunda dahil olan Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasındaki 3. tur eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Eşleşmeler şu şekilde: Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre) Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka) / Sigma Olomouc (Çekya) Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Samsunspor Aberdeen (İskoçya) / FCSB (Romanya) - Drita (Kosova) Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Genk (Belçika) Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka) / RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya) Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan) / CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz) Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda) / Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda) Hacken (İsveç) - Brann (Norveç) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya) Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi de Nyon'daki UEFA merkezinde yapıldı. Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde play-off'ta Lausanne (İsviçre)-Astana(Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş ilk maçını deplasmanda oynarken, Başakşehir iç sahada rakibini konuk edecek. AA

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