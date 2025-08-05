Vatan sevgisi ailede yeşerir

Bizim Aile Dergisi Ağustos 2025 sayısında tarihî ve millî duyguların ailede nasıl yaşanması gerektiğini anlatıyor. Hamiyet duygusunu ailede yeşertmek için yapılması gerekenleri bu sayıda okuyabilirsiniz.

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Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız Kübra Örnek Korkmaz - İstanbul Ülkemizdeki tarihi müzeler Tarih anlatıcısı Barış Tanrıver, Röportaj sayfasında sorulara cevap veriyor. Tarihçi yazar Talha Uğurluel ise tarihî ve millî duyguları ailede nasıl yaşatmamız gerektiğini anlatıyor. Aile Danışmanı Halide Keçeli, “Hamiyet duygusunu ailede yeşertmek” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Esmanur Adıbelli, Çocuk sayfasında tesettür hakikati üzerine konuşuyor. Sanat sayfasında ise ülkemizdeki tarihî müzeler anlatılıyor. Kış hazırlıkları tarifleri Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfasında “Gündemden Düşmeyen Hastalık: Anoreksiya Nervoza” yazısını paylaşıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda Crohn hastalığı ve beslenme tavsiyesinde bulunuyor. Gülten Örnek Lezzetli Tarifler sayfamızda limonlu sorbe tarifi veriyor. Faydalı Bilgiler sayfasında kış hazırlıkları yapılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfaları da okumadan geçmeyelim. Her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

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