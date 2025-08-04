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5 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Organize bir suç yapılanmasına işaret ediyor

04 Ağustos 2025, Pazartesi 21:43
İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sahte diploma iddiaları ile ilgili olarak “Bu vahim tablo karşısında devletin dijital ve kurumsal güvenliğinin ciddî biçimde zaafa uğradı. Bu iddialar, yalnızca bireysel sahtecilik vakaları değil; kamu kurumlarının dijital sistemlerini istismar eden organize bir suç yapılanmasına işaret etmektedir” dedi.

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Yeneroğlu, kamuya giriş süreçlerinde liyakat ilkesinin yaşatılabilmesi için bu skandalın şeffaf bir şekilde soruşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu tür skandalların tekrarının önlenebilmesi için yalnızca suç faillerinin değil, ihmali bulunan tüm kamu görevlilerinin de sorumluluğu ortaya çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır” dedi. 

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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