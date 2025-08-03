Sanayi için alarm zilleri çalıyor - “Durum çok ciddi”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, gerilemeye devam eden PMI verilerinin ardından yaptığı açıklamada sanayici için durumun çok ciddi olduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye İmalat PMI (Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ve Sektörel PMI Temmuz ayı verileri sonrasında uyarılarda bulundu.

Bahçıvan “İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50’nin altındaki seyriyle; sanayi ve üretim hayatımızdaki tahammül edilemez şartlara işaret ediyordu. Temmuz PMI verisi de bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve vahametini bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

“Bedel ödeme sınırlarını aştık”

Sektörel PMI verilerinde de Haziran’ın ardından Temmuz’da da; takip edilen 10 sektörün tamamının daraldığını, özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğunu belirten Bahçıvan “Sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakâr desteği verirken, bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuzu daha önce ifade etmiştim. Son PMI verilerinin de ortaya koyduğu gibi bugün geldiğimiz noktaya bakarak; sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz” dedi.

“Durum çok ciddi”

Sanayide durumun çok ciddi olduğunu belirten Bahçıvan, hiç kimsenin bu duruma kayıtsız kalamayacağını söyledi. Bahçıvan yeni bir çözüm modeli üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Bahçıvan şunları söyledi: Ezberlerle, alışılmış istek ve taleplerle üretim hayatımızdaki sorunların çözülemeyeceğini de artık herkes kabul etmeli. Başta siyasî otorite olmak üzere tüm çözüm ortaklarımızla istişare ve diyalog halinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz bu modeli en kısa sürede oluşturarak kamuoyuna açıklayacağız.

İstanbul - anka