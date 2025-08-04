Hükümetin inanmadığı enflasyona halk nasıl inansın?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz enflasyonunu %2,06 olarak açıkladı, yıllık TÜFE %33,52’ye geriledi. ENAG’a göre ise Temmuz’da fiyatlar %3,75 arttı, yıllık artış %65,15’e ulaştı.

Yedi aylık fark TÜİK ile ENAG arasında 15,5 puanı buldu. Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyona ilişkin açıklanan resmî verilerle kamunun uyguladığı malî politikalar arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Enflasyon düşüyorsa ve açıklandığı gibi gelecek 2 yılda yüzde 5'ler düzeyine inecekse Emlak Vergisi'nde planlanan 5 kat, 10 kat artışlar ne? Hükümet kendi inanmadığı ve desteklemediği enflasyon düşüşüne başkalarının inanmasını ve ona göre davranmasını nasıl bekler?” Haber Merkezi

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