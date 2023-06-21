"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Titanik'e sefer yaparken kaybolan denizaltı için harekete geçtiler

21 Haziran 2023, Çarşamba 04:29
ABD ve Fransa, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının arama çalışmalarını desteklemek için uzman ve kurtarma sistemi gönderileceğini açıkladı.

CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Biden, gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada’dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.

Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu” vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayıp denizaltında 5 kişi var

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Fransa, Titanik'in enkazına sefer yapan kayıp denizaltı için gemi ve arama robotu gönderdi

Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer'in "Atalante" isimli gemisi ile su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu'na gönderdi.

Okyanusta 4 bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba günü TSİ 21.00'de bölgeye varması bekleniyor.

Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi ölmüştü, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Titanik'e sefer yaparken kaybolan denizaltı için harekete geçtiler

    Marmara depremi beka sorunu

    Giyim firmalarına ‘Uygur’ davası

    Guterres'ten İsrail'e dur ikazı

    Türkmen mülteciler destek bekliyor

    Araba almak da hayal oldu

    Demokrasi için en büyük tehlike kutuplaşma

    Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli oldu

    Uzmanlardan tek ses: 'TikTok’a sınırlama gelsin', 'Artık yeter!'

    AKP eski CHP’ye benzedi

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    İstanbul’da geçinmek zor

    Seçim bitti, icralar arttı

    22 yıldır emekliye kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar

    Motorin benzine yetişti

    Mevlana ve Muhammed İkbal semineri

    Gençlerin gözü dışarıda

    Kayıplar telafi edilmedi

    "Mükemmeliyet Ödülü" alan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü görüntülendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1991’den bugüne değişen ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbni Sînâ’dan sağlıklı beslenme
    Süleyman KÖSMENE

    Kalu beladan önce karanlıkta mıydık?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AKP eski CHP’ye benzedi
    Erol Sarı

    Demokrat Nur Talebesi Mehmet Özyurt
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefet tuzağa düşmemeli
    Raşit YÜCEL

    Bir Ahmet Akçay vardı
    Risale-i Nur'dan

    Risalelere ekmek gibi, su gibi ihtiyaç var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.