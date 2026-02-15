Japonya, Çin'e nota ile karşılık verdi

Japonya, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026) Tokyo'nun Tayvan konusundaki güvenlik politikalarına ilişkin açıklamaları üzerine Pekin'e diplomatik nota iletildiğini açıkladı.

Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Kasım 2025'te, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözlerinden bu yana gergin seyrediyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı oturumda, Takaiçi'nin sözlerinin, "Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuduğu ve Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ettiği" yönündeki ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda Çinli bir katılımcı, Japon hükümetinin güvenlik politikalarına ilişkin uygunsuz açıklamalarda bulundu." ifadesi kullanıldı.

"Çin'in iddialarının olgusal olarak yanlış ve temelsiz olduğu" belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu'nun konferanstaki başka bir oturumda, Japonya'nın tutumunu açıkça ortaya koyduğu, olayın ardından Japonya'nın, diplomatik kanallar aracılığıyla Çin tarafına nota verdiği kaydedildi.

Takaiçi'den ülkedeki yasa dışı balıkçılığa karşı mesaj

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi, münhasır ekonomik bölgeye girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle el koyulan Çin'e ait balıkçı teknesinin kaptanının dün serbest bırakılmasının ardından, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, söz konusu olayın Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içindeki yasa dışı faaliyetlere karşı mevzuata uygun karşılık olduğunu belirtti.

Hükümetin, yabancı balıkçı gemilerinin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini önlemek ve caydırmak amacıyla yaptırımları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini vurgulayan Takaiçi, denetim ve yaptırım faaliyetlerinin güçlendirileceğini ifade etti.

Japonya Balıkçılık Kurumu, ülkenin MEB'ine girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle Nagasaki eyaletine bağlı Meshima Adası açıklarında, Çin'e ait balıkçı teknesine el koymuştu.

11 kişilik mürettebatı bulunan teknenin Çin vatandaşı kaptanı, denetimden kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kaptan, Çin hükümetinin "depozito ödemesini" garanti eden belgeleri sunmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Japonya Balıkçılık Kurumunun, 2022'den bu yana ilk kez Çin'e ait bir balıkçı teknesine el koyduğu belirtilmişti.

Vang, "Japonya'nın militarizmin hayaletinden kurtulamadığını" söylemişti

Çin Dışişleri Bakanı, konferanstaki oturumda, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi, ülkesinin varlığını tehdit eden durum olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözlerini anımsatarak, "80 yılda ilk kez bir Japon Başbakan bu sözleri sarf ediyor. Bu sözler, Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuyor, Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ediyor. Çin'in böyle bir provokasyonu kabul etmesi mümkün değil." demişti.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi dönemi suçlarıyla tam bir yüzleşme yaşadığını, Nazi ideolojisini öven söz ve eylemleri yasakladığını hatırlatan Vang, "Ancak Japonya, hala A sınıfı savaş suçlularına saygı gösteriyor, onları tapınaklarda 'sözde kahraman ruhlar' olarak kutsuyor. Bu, Japonya'da hala Tayvan'ı işgal etme ve sömürgeleştirme heveslilerinin olduğu ve ülkenin hala militarizmin hayaletinden kurtulamadığı anlamına geliyor." şeklinde konuşmuştu.