"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Japonya, Çin'e nota ile karşılık verdi

15 Şubat 2026, Pazar 23:49
Japonya, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026) Tokyo'nun Tayvan konusundaki güvenlik politikalarına ilişkin açıklamaları üzerine Pekin'e diplomatik nota iletildiğini açıkladı.

Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Kasım 2025'te, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözlerinden bu yana gergin seyrediyor.

 

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda katıldığı oturumda, Takaiçi'nin sözlerinin, "Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuduğu ve Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ettiği" yönündeki ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda Çinli bir katılımcı, Japon hükümetinin güvenlik politikalarına ilişkin uygunsuz açıklamalarda bulundu." ifadesi kullanıldı.

"Çin'in iddialarının olgusal olarak yanlış ve temelsiz olduğu" belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu'nun konferanstaki başka bir oturumda, Japonya'nın tutumunu açıkça ortaya koyduğu, olayın ardından Japonya'nın, diplomatik kanallar aracılığıyla Çin tarafına nota verdiği kaydedildi.

Takaiçi'den ülkedeki yasa dışı balıkçılığa karşı mesaj

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi, münhasır ekonomik bölgeye girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle el koyulan Çin'e ait balıkçı teknesinin kaptanının dün serbest bırakılmasının ardından, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, söz konusu olayın Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içindeki yasa dışı faaliyetlere karşı mevzuata uygun karşılık olduğunu belirtti.

Hükümetin, yabancı balıkçı gemilerinin yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini önlemek ve caydırmak amacıyla yaptırımları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğini vurgulayan Takaiçi, denetim ve yaptırım faaliyetlerinin güçlendirileceğini ifade etti.

Japonya Balıkçılık Kurumu, ülkenin MEB'ine girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle Nagasaki eyaletine bağlı Meshima Adası açıklarında, Çin'e ait balıkçı teknesine el koymuştu.

11 kişilik mürettebatı bulunan teknenin Çin vatandaşı kaptanı, denetimden kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kaptan, Çin hükümetinin "depozito ödemesini" garanti eden belgeleri sunmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Japonya Balıkçılık Kurumunun, 2022'den bu yana ilk kez Çin'e ait bir balıkçı teknesine el koyduğu belirtilmişti.

Vang, "Japonya'nın militarizmin hayaletinden kurtulamadığını" söylemişti

Çin Dışişleri Bakanı, konferanstaki oturumda, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi, ülkesinin varlığını tehdit eden durum olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözlerini anımsatarak, "80 yılda ilk kez bir Japon Başbakan bu sözleri sarf ediyor. Bu sözler, Çin'in egemenliğine ve Tayvan'ın Çin'e iade edildiği gerçeğine meydan okuyor, Japonya'nın Çin'e taahhüdünü ihlal ediyor. Çin'in böyle bir provokasyonu kabul etmesi mümkün değil." demişti.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi dönemi suçlarıyla tam bir yüzleşme yaşadığını, Nazi ideolojisini öven söz ve eylemleri yasakladığını hatırlatan Vang, "Ancak Japonya, hala A sınıfı savaş suçlularına saygı gösteriyor, onları tapınaklarda 'sözde kahraman ruhlar' olarak kutsuyor. Bu, Japonya'da hala Tayvan'ı işgal etme ve sömürgeleştirme heveslilerinin olduğu ve ülkenin hala militarizmin hayaletinden kurtulamadığı anlamına geliyor." şeklinde konuşmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    Savunma hakkına dokunulmamalı

    Zamlar Ramazan dinlemedi

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria kararını en güçlü biçimde kınadı

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış

    Japonya, Çin'e nota ile karşılık verdi

    Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın

    Yurt geneline toz taşınımı uyarısı

    Ateşkes lafta kalmaya devam ediyor: Son 24 saatte 10 Gazzeli daha İsrail tarafından şehit edildi!

    Haseke'de ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü, Suriye ordusu tarafından teslim alındı

    Danimarka: Grönland halkı daha önce bu şekilde tehdit edilmedi

    Google Play Store, Filistin kökenli yazılımcının uygulaması UpScrolled'i askıya aldı

    Ukrayna: Rusya bu hafta 1300 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 50 füze ile saldırdı

    Kirli siyaset dili düzelmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?
    Genel

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok
    Genel

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek
    Genel

    Zamlar Ramazan dinlemedi
    Genel

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'
    Genel

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış
    Genel

    Savunma hakkına dokunulmamalı
    Genel

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti
    Genel

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.