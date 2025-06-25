Bilmece gibi ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump İsrail-İran arasında ateşkes ilan etti.

Trump, “Tebrikler herkese! İsrail ile İran arasında, yaklaşık 6 saat sonra (her iki taraf da devam etmekte olan son görevlerini tamamladıktan sonra) tam ve kapsamlı bir ateşkes üzerinde tamamen anlaşmaya varılmıştır! Ateşkes 12 saat sürecektir ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır! Resmî olarak, ateşkesi ilk başlatacak olan İran’dır ve 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese başlayacaktır. 24. saatin sonunda ise, ‘12 Günlük Savaş’ın resmen sona erdiği dünya tarafından selamlanacaktır” dedi.

Başkan Trump, “Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin” ifadesini kullandı. İsrail hükümeti, ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

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Herhangi bir anlaşma yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran’a savaş açtığını yineleyerek, askerî operasyonların durdurulması konusunda herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Trump’ın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İran’ın defalarca açıkladığı gibi: İsrail İran’a savaş açtı, tersi değil. Şu an itibariyle herhangi bir ateşkes ya da askerî operasyonların durdurulması konusunda bir ‘anlaşma’ yoktur. Askerî operasyonlarımızın durdurulmasına ilişkin nihaî karar daha sonra verilecektir” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka