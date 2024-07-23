'Trump İsrail’i daha da azdırır'

Amerikalılar Kasım ayında bir sonraki ABD başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek. Beyaz Saray’ın Oval Ofisi’nde oturacak kişi, hem ülke içinde hem de küresel çapta insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.

Uzmanlar, Trump’ın yeniden seçilmesinin İsrail-Filistin savaşını nasıl etkileyeceğini KARAR’a değerlendirdi. Hukukçu Yunus Emre Erdölen, Trump’ın hem toplumsal tabanının hem de geçmişinin daha İsrail yanlısı olduğunu hatırlattı: “Evangelistler, İsrail’in çıkaracağı büyük bir savaş sonucunda yeni bir dünya düzenine inanıyorlar. Bu yüzden, İsrail’in başlatacağı savaşın büyütülmesini istiyorlar. Bu durum, Trump’ın seçilmesi halinde İsrail’in daha da sınırsız bir şekilde harekete geçmesini tetikleyebilir. Trump’ın seçilmesi, bugüne kadar İsrail’i destekleyen Demokratların bile İsrail’i eleştirmeye başlamasına yol açabilir. Bu da oldukça ilginç bir durum olacaktır. Şu anda Demokratlar iktidarda oldukları için Amerika’nın resmi politikası dışına çıkmıyorlar, ancak muhalefete geçerlerse İsrail’i sert bir şekilde eleştiren isimlerin ortaya çıkmasını görebiliriz. Bu durum, ikiyüzlülük olarak değerlendirilebilir.” Haber Merkezi

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