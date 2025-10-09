"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kayıtlardaki en sıcak 3. eylül ayı yaşandı

09 Ekim 2025, Perşembe 09:00
Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), eylül ayına ilişkin küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığı verileri yayımladı.

Buna göre, Eylül 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı oldu ve bu ayda ortalama yüzey sıcaklığı 16,11 derece olarak ölçüldü. Bu seviye, 1991-2020 dönemindeki ortalama sıcaklığın 0,66 derece üzerinde gerçekleşti.

Eylüldeki ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yıllarındaki ortalama sıcaklığın 1,47 derece üzerinde ölçüldü.

Ayrıca, Ekim 2024-Eylül 2025 dönemini kapsayan son 12 aydaki ortalama sıcaklık, dünyada sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,51 derece üzerine çıktı.

Avrupa'da Eylül 2025, beşinci en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti ve kıtadaki ortalama sıcaklık 15,95 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasından 1,23 derece yüksek oldu. ​​​​​​​

Dünyada deniz yüzeyi sıcaklıkları açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı yaşanırken, bu dönemde deniz yüzeyi sıcaklık ortalaması 20,72 derece ölçüldü.

C3S Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, verilere ilişkin değerlendirmesinde, eylüldeki küresel ortalama sıcaklıkların Eylül 2024'teki seviyeye yakın seyrettiğine işaret ederek, "Son bir yılda küresel sıcaklık bağlamı aynı kaldı, kara ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısrarlı şekilde yüksek seyretmesi atmosferdeki sera gazı birikiminin süregelen etkisini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 81
