ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA

Ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor

10 Ekim 2025, Cuma
İsrail ordusu, ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bu gece ateşkes anlaşması onayladıktan sonra sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusuna ait tanklardan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açıldığını söyledi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde konuşlanan İsrail askeri araçlarından yerinden edilen sivillerin kaldığı ev ve çadırlara ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları attı, kent merkezine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son saldırılardaki ölü veya yaralı bilgisine dair henüz açıklama yayımlamadı.

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onaylamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 aşırı sağcı bakan "hayır" oyu kullanmıştı.

İsrail basını: Gazze'den kısmi çekilme bazı bölgelerde topçu ateşi ve hava saldırıları eşliğinde yapılıyor

Anlaşmanın onaylanmasının ardından İsrail ordusu, "sarı hat olarak" adlandırılan "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.

Ateşkes ve İsrail ordusu geri çekilmeye başlamasına rağmen Gazze'deki bazı bölgelerde zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Bölgede İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterler uçmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde topçu atışları ve zaman zaman da silah sesleri duyuluyor.

İsrail ordusunun basın ofisi, ateşkese rağmen Gazze'deki patlamaların sürmesinin nedenine ilişkin yazılı soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Times Of Israel gazetesinde çıkan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı belirtildi.

AA

