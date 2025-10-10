"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Sakarya-Akyazı'da trafik kazası: 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı

10 Ekim 2025, Cuma 18:37
Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile O.B. idaresindeki 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan O.B. ile yanındaki S.G, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan O.B. buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

 

AA

