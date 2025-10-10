Bursa'da 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak

Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek. Kentte, 1-10 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu. AA

Okunma Sayısı: 223

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.