Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bankanın faaliyetleri ve para politikasına ilişkin sunum yaptı.
Enflasyona her ay yeni bir bahane
Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
Enflasyon görünümünde iyileşme kaydettiklerini belirten Karahan, “Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak beklentiler, iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor” dedi.
TBMM - Anka