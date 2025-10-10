"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Filipinler'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem

10 Ekim 2025, Cuma 09:57
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Papua Yeni Gine'de de 6,3 büyüklüğünde deprem

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de ateşkes devreye girdi - İsrail Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı

    Filipinler'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem

    "Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak"

    İsrail katlettiği 18 bin Filistinli çocuğun isimleri Oslo'da tek tek okundu: ''Tüm çocuklar bizim çocuklarımız''

    İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!

    Mustafa el-Bergusi: En büyük pay direnişin - Dış vesayet kabul edilemez - Filistin ulusal birliği kurulmalı

    Avrupa da silâhlanacak

    Kanayan bir yara: Müstehcen yayınlar

    Meloni de yasakçı çıktı

    Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü

    Filistin’de namaz kılan son cumhurbaşkanı

    Trump gelecek günlerde İsrail'i ziyaret edecek

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek

    "İsrail, Filistin halkının direnişi sayesinde hedeflerini gerçekleştiremedi"

    Balıkçıların yüzü gülüyor

    Nijerya’da 139 milyon kişi yoksulluk içinde

    Eyüp Sultan’da buluşalım

    Uludağ ve Erciyes beyaza büründü

    Çiftçinin yağmur sevinci

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Meloni de yasakçı çıktı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü
    Genel

    İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!
    Genel

    Mustafa el-Bergusi: En büyük pay direnişin - Dış vesayet kabul edilemez - Filistin ulusal birliği kurulmalı
    Genel

    İsrail katlettiği 18 bin Filistinli çocuğun isimleri Oslo'da tek tek okundu: ''Tüm çocuklar bizim çocuklarımız''
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa da silâhlanacak
    Genel

    Gazze’de ateşkes devreye girdi - İsrail Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı
    Genel

    "Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.