ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

"Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak"

10 Ekim 2025, Cuma 09:54
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde buradaki Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini vurguladı.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya, Trump, "Hayır, tam tersi, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan." yanıtını verdi.

"Pazar günü yola çıkmayı planlıyoruz"

Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına göre esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını belirterek, "Bence harika olacak. Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. Pazar günü yola çıkmayı planlıyoruz. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor." ifadesini kullandı.

"Orta Doğu'da barış, herkes bunun için bir araya geldi." diyen Trump, bu anlaşma ile bölgede barışın sağlanacağına inandığını vurguladı.

İki devletli çözüm konusunda hangi koşulların gerekli olduğu ve bunun mümkün olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Trump, bu konuya "zamanı geldiğinde" bakabileceklerini, öncelikle o aşamaya gelmeleri gerektiğini belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Gazze'de ateşkes anlaşması sürecindeki rolü nedeniyle ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Stubb, "Son 24 saatte Gazze'de gördüklerimizden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma." diye konuştu.

Trump'a Nobel Barış Ödülü sorusu

Diğer yandan Trump, kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilip verilmeyeceği ile ilgili sorulara da yanıt verirken, bugüne kadar 7 savaşı sona erdirdiği ve İsrail ile Hamas arasındaki "savaşı" da bitirdiği değerlendirmesini yaptı.

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savundu.

İspanya NATO'dan çıkarılmalı

Başkan Trump, NATO üyesi ülkeler içinde İspanya hariç diğer tüm ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ancak İspanya'nın bu konuda "ayak dirediğini" savundu.

Trump, Madrid yönetimini eleştirdiği açıklamasında, "Belki de onları NATO'dan çıkarmalısınız." ifadesini kullandı.

AA

