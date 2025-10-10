Basın sektörü zorda

Ekonomik kriz medyayı derinden vurdu. Gazetelerden televizyonlara, internet medyasından haber ajanslarına kadar birçok kuruluş maaş ödeyememe, küçülme ve işten çıkarmalarla karşı karşıya.

Medya sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar gazeteleri, televizyonları ve internet gazeteciliğini tek tek etkilemeye devam ediyor. KRT, Ekonomim, Cumhuriyet, Hürriyet, ve TMSF’deki Flash Haber ile ilgili maaş ödeyememe, işten çıkarma, ofis kapatma gibi geçici çözümler gündeme geliyor. Son olarak Hürriyet gazetesinde ekonomik sıkıntılar yaşandığı, gazetenin başka bir yere taşınacağı gündeme geldi. İzzet Çapa’nın belirttiğine göre “ciddi bir tenkisat yaşandığı” ve çalışanların yüzde 35’inin de işten çıkarılacağı konuşulanlar arasında.

İşsizlik oranı çok daha fazla

T24’ün haberine göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Flash Haber TV’deki 150 çalışanın işten çıkarıldığını belirtmişti. Yapılan açıklamada “Ülkemizde genel işsizlik oranı yüksekken, basın sektöründeki işsizlik oranı çok daha fazladır. Basın emekçileri artan baskılar ve güvencesiz koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. İşten çıkarmalar keyfi şekilde yapılmakta, basın çalışanlarının iş güvenceleri ve sendikal hakları ihlal edilmektedir. Basın İş Kanunu’nun uygulanmaması ve denetim eksiklikleri sebebiyle bu sorunlar sürmektedir. İşten çıkarmalar durdurulmalı, denetim mekanizmaları işletilmelidir” ifadeleri yer almıştı.