"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Trump'tan AB'ye sert X tepkisi

09 Aralık 2025, Salı 10:47
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği çiftçilere destekle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesini değerlendiren Trump, bu karardan hiç memnun olmadığını vurguladı.

Trump, X platformunun sahibi Elon Musk'ın bu konuda kendisini henüz aramadığını ancak kendisiyle görüşerek bu konunun detaylarını öğreneceğini belirtti.

Cezayı veren AB'yi "uyaran" ABD Başkanı Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor." yorumunu yaptı.

Bu durumun herkes için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu." şeklinde konuştu.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek, birliği "Nazi Almanya'sına benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracına izin verileceğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin, ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdiğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, "Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam oluşturacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini vurgulayarak, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini belirten Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ve aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhur’un elleri ret için kalktı

    İsrail en çok gazeteci öldüren ülke

    İşgal etti, duvar örüyor

    AB: Suriye için tarihî fırsat

    Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

    Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar büyüyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    Japonya'daki 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı - Artçı deprem uyarısı yapıldı

    '2025, kayıtlardaki en sıcak 2. yıl olacak'

    Trump'tan AB'ye sert X tepkisi

    Resmi itiraf... Milyonlar enflasyona ezdirildi

    Dünya Kupası'na doğru FIFA'ya insan hakları uyarısı

    Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı

    Avrupa, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri istiyor

    Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!

    TSK’dan Suriye’ye sevkiyat

    29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?

    Milleti ‘vaad’ler ihtiyarlattı...

    Yahudî devletinde M. Kemal heykelinin ne işi var?

    Suriyeliler evlerine dönemedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?
    Genel

    Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri istiyor
    Genel

    Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı
    Genel

    TSK’dan Suriye’ye sevkiyat
    Genel

    Resmi itiraf... Milyonlar enflasyona ezdirildi
    Genel

    Trump'tan AB'ye sert X tepkisi
    Genel

    '2025, kayıtlardaki en sıcak 2. yıl olacak'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.