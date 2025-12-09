Trump'tan AB'ye sert X tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği çiftçilere destekle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesini değerlendiren Trump, bu karardan hiç memnun olmadığını vurguladı.

Trump, X platformunun sahibi Elon Musk'ın bu konuda kendisini henüz aramadığını ancak kendisiyle görüşerek bu konunun detaylarını öğreneceğini belirtti.

Cezayı veren AB'yi "uyaran" ABD Başkanı Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor." yorumunu yaptı.

Bu durumun herkes için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu." şeklinde konuştu.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek, birliği "Nazi Almanya'sına benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracına izin verileceğini açıkladı

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin, ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdiğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, "Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam oluşturacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini vurgulayarak, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini belirten Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ve aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etti.