Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kennedy Center’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme öncesinde bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Görüşmemiz çok verimli geçti, 10 üzerinden 10 verirdim." ifadelerini kullanarak, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ele alınacak başlıkları değerlendirdiklerini kaydetti.

Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, ancak bunun (Rusya için) ağır sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.

İkinci görüşmeye yeşil ışık

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya geleceği ikinci bir zirve düzenlemek istediğini belirterek, "İkinci görüşmenin gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer benim de yer almamı isterlerse, ben de orada olurum." dedi.

İkinci görüşmenin ilkinden daha verimli olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden ABD Başkanı, Putin'le görüşmesinde durumun ne olduğunu net şekilde göreceğini vurguladı.

Trump, zirvede Putin ile yapacağı görüşmeden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci görüşmenin gerçekleşmeyeceğine işaret ederek, "İlk toplantı bu sorunu çözmeyecek, ancak ilk toplantıda bazı önemli sonuçlar elde edebiliriz. Bu görüşme ikinci toplantı için zemin hazırlayacak. Ancak bundan sonra ikinci toplantı yine de olmayabilir çünkü almamız gereken cevapları alamazsak o zaman ikinci toplantı olmayacak.​​​​​​" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, cuma günkü zirvede Putin'i savaşı sona erdirme konusunda ikna edeceğine inanıp inanmadığı yönündeki bir soruya ise "Bu soruya 'muhtemelen' diye cevap vereceğim çünkü Putin'i iyi tanıyorum ve onunla birçok görüşmemiz oldu." karşılığını verdi.