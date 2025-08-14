"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

14 Ağustos 2025, Perşembe 01:58
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kennedy Center’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme öncesinde bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Görüşmemiz çok verimli geçti, 10 üzerinden 10 verirdim." ifadelerini kullanarak, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ele alınacak başlıkları değerlendirdiklerini kaydetti.

Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, ancak bunun (Rusya için) ağır sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.

İkinci görüşmeye yeşil ışık

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya geleceği ikinci bir zirve düzenlemek istediğini belirterek, "İkinci görüşmenin gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer benim de yer almamı isterlerse, ben de orada olurum." dedi.

İkinci görüşmenin ilkinden daha verimli olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden ABD Başkanı, Putin'le görüşmesinde durumun ne olduğunu net şekilde göreceğini vurguladı.

Trump, zirvede Putin ile yapacağı görüşmeden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci görüşmenin gerçekleşmeyeceğine işaret ederek, "İlk toplantı bu sorunu çözmeyecek, ancak ilk toplantıda bazı önemli sonuçlar elde edebiliriz. Bu görüşme ikinci toplantı için zemin hazırlayacak. Ancak bundan sonra ikinci toplantı yine de olmayabilir çünkü almamız gereken cevapları alamazsak o zaman ikinci toplantı olmayacak.​​​​​​" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, cuma günkü zirvede Putin'i savaşı sona erdirme konusunda ikna edeceğine inanıp inanmadığı yönündeki bir soruya ise "Bu soruya 'muhtemelen' diye cevap vereceğim çünkü Putin'i iyi tanıyorum ve onunla birçok görüşmemiz oldu." karşılığını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    Kürt sorunu değil; demokrasi sorunu

    15'i ''yardım bekleyenler'' olmak üzere 53 Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Hollandalı eski bakan, BM'nin "Barış için Birleşme" mekanizmasını önerdi

    Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

    Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    Altyapıyı güçlendirecek adımlar atılmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.