TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda enflasyonu verilerindeki ani düşüşü “mu’cize” olarak niteleyerek eleştirdi.

Gürer, üretimin düştüğü, arz açığının büyüdüğü bir dönemde fiyatların gerilemesinin “ekonomik gerçeklikle bağdaşmadığını” belirtti. Bakliyat ve tahılda 2002’nin dahi altına gerileyen üretime, 2023’e göre 10 milyon tonluk bitkisel üretim kaybına dikkat çeken Gürer, Bu tabloya rağmen TÜİK’in Kasım ayında gıda enflasyonunu %27,44’e çekmesini “dünyada örneği görülmemiş bir tutarsızlık” olarak değerlendirdi. Temel ürünlerdeki fiyat hareketlerinin TÜİK hesaplamalarına yansımadığını ifade eden Gürer, “Hamsi bir hafta 70, ertesi hafta 140 TL. Tesadüf bu ya, TÜİK’in hesap yaptığı hafta hamsinin fiyatı düşük. Ertesi hafta tekrar artıyor. Peynir, et ürünleri gibi birçok temel gıda maddesinin enflasyon sepetinde yeterince temsil edilmiyor. Açıklanan verilerin dar gelirlinin gerçeğini yansıtmıyor” dedi. Ankara - Mehmet Kara

